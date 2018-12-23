Forbes назвал самых дорогих моделей 2018 года

Известный финансово-экономический журнал Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. В список вошли женщины, чей гонорар составляет не менее 8 миллионов долларов.

Как сообщает «МИР 24», рейтинг возглавила одна из младших сестер эпатажной светской львицы Ким Кардашьян — 23-летняя американка Кендалл Дженнер. Помимо карьеры модели девушка также успела в нескольких фильмах и телевизионных шоу. Ее гонорар составляет 22,5 миллиона долларов.

Серебро досталось 26-летней модели из США Карли Клосс, которая участвовала в показах многих известных брендов одежды. Она зарабатывает 13 миллионов долларов.

Третье место также заняла американка – Крисси Тайген (11,5 миллиона долларов). 33-летняя модель также известна как телеведущая и автор кулинарной книги, ставшей бестселлером.

Четвертая позиция – у 31-летней британки Роузи Хантингтон-Уайтли – партнерши знаменитого английского актера Джейсона Стэтхэма. Гонорар – 11,5 миллиона долларов.

Пятерку лидеров замыкает знаменитая актриса и модель из Великобритании Кара Делевинь. Заработок звезды фильмов «Отряд самоубийц» и «Валериан и город тысячи планет» составляет 10 миллионов долларов.

Следом за ними расположились Жизель Бюндхен из Бразилии (10 миллионов долларов), Джиджи Хадид из США (9,5 миллиона долларов), ее сестра Белла Хадид (8,5 миллиона долларов), пуэрториканка Джоан Смоллз (8,5 миллиона долларов) и Даутцен Крез из Нидерландов, чей гонорар составляет 8 миллионов долларов.