В Сенате США не смогли прийти к соглашению по поводу выделения $5,7 млрд на строительство «мексиканской стены» по требованию президента Дональда Трампа.

Из-за несогласованного бюджета федеральное правительство временно приостановит работу с полуночи 22 декабря на неопределенный срок.

Трамп пообещал, что приостановка будет очень долгой, если демократы не проголосуют за строительство стены на обсуждении в субботу.

В пятницу сенаторы не проголосовали о продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, в результате чего закрыты будут девять ведомств. Более 420 тыс. госслужащих будут вынуждены работать без оплаты труда, еще 380 тыс. будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат, пока не будет достигнуто соглашение по бюджету.

Ранее резолюцию о расходах на строительство стены приняла Палата представителей Конгресса, но демократы в Сенаты пообещали ее заблокировать большинством голосов.