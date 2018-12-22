Квашеная капуста является одним из главных источников витамина С, она превосходит в этом отношении даже цитрусовые. А также служит поставщиком пробиотиков, пребиотиков, клетчатки и ферментов, что делает этот продукт незаменимым для правильного функционирования кишечника и поддержания иммунитета.

По словам специалистов, квашеная капуста отличное средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Она поставляет в кишечник большое количество полезных бактерий, которые защищают организм от патогенной микрофлоры, грибковой, кандидозной и вирусной инфекции. Этот простой продукт поддерживает нужный гормональный фон и помогает похудеть без вреда для здоровья.

Полстакана квашеной капусты в день покрывает суточную потребность в витамине К, укрепляющем зубы и волосы. Кроме этого, она удаляет налет на зубах.

Квашеная капуста – это источник витаминов группы В, которые являются натуральным энергетиком, защищающим от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Квашеную капусту можно употреблять вместе с другими продуктами. Она хорошо сочетается с блюдами из рыбы, мяса, овощей, в качестве дополнения можно использовать морковь и клюкву.