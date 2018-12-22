Наступающий 2019 год принесет с собой и новый порядок проведения государственного контроля в Республике Беларусь. Расслабившийся после либерально бесконтрольного 2018 года белорусский бизнес должен мобилизоваться и быть готовым к возобновлению периодичного контроля работы субъектов предпринимательства со стороны государства. Общие подходы к организации государственного контроля можно понять, проанализировав планы выборочных проверок на первый квартал 2019 года, опубликованные на сайте Комитета государственного контроля.

Количество и качество

Первым и наиболее существенным изменением в работе белорусских контролирующих органов следует отметить сокращение общего количества запланированных проверок. Так, например, по городу Минску в первом полугодии 2019 года запланировано лишь 393 выборочные проверки. Для сравнения, до момента введения выборочных проверок в первом полугодии 2017 года контролирующими органами в городе Минске было проведено 2 442 плановые проверки. Фактически, общее количество запланированных на 1 полугодие 2019 года проверок сократилось в 6,2 раза.

На данное обстоятельство повлияло два фактора. Во-первых, это сокращение количества контролирующих органов согласно изменениям, внесенным 16 октября 2017 года в указ президента № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Напомним, что данными законодательными новациями количество государственных контролирующих органов в Беларуси сократилось с 39 до 28. Соответственно, сокращение контролирующих органов отразилось и на сокращении количества проверок, которые ранее проводились этими контролирующими органами.

Во-вторых, новой тенденцией 2019 года стало сокращение общего количества проверок и со стороны оставшихся согласно указу № 510 государственных контролирующих органов. В качестве наглядного примера следует рассмотреть запланированные в 1 квартале 2019 года выборочные проверки Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Так, например, в городе Минске в 1 квартале 2019 года запланировано лишь 40 выборочных проверок. Для сравнения в 1 квартале 2017 года плановых налоговых проверок было запланировано 361 или в 9 раз больше.

Столь существенное сокращение проверок обусловлено не только процессом всеобщей либерализации, но и изменением налогового законодательства. После введения электронных счетов-фактур по НДС налоговые органы перешли фактически на дистанционный камеральный контроль над уплатой главного бюджетообразующего налога — НДС. Теперь для проверки правильности исчисления НДС достаточно камерально проверить все выставленные и подписанные электронные счета-фактуры по НДС, чтобы понять правильно уплачивается налог или нет.

Выборочные же проверки НДС необходимы в тех случаях, когда предприятием широко используются хозяйственные операции с контрагентами, которые не являются плательщиками НДС. Речь в данном случае идет о розничной торговле, договорных отношениях с субъектами хозяйствования, работающими по особым режимам налогообложения, договорных отношениях по внешнеэкономической деятельности и так далее.

Во всех вышеперечисленных случаях электронные счета-фактуры по НДС составляются только одним субъектом хозяйствования без встречной подписи и поэтому могут быть использованы в качестве инструмента налоговой оптимизации. Последнее можно определить только в результате выборочной проверки, так как камеральный контроль в этом случае не достаточно эффективен.

Также неэффективен камеральный контроль и при проверке правильности исчисления и уплаты налога на прибыль, второго по значимости для бюджета белорусского налога. Именно этот налог и будет являться основой для проведения выборочных проверок белорусскими налоговыми органами в предстоящие годы.

При этом очевидно, что выборочному контролю не будут подвергаться предприятия, работающие по упрощенной системе налогообложения, так как проверка таких субъектов предпринимательства на практике низкоэффективна. Субъектов предпринимательства, работающих по упрощенной системе налогообложения, с каждым годом становиться больше, что означает сокращение количества объектов для выборочных проверок. Все выше перечисленные обстоятельства позволяют понять причины сокращения общего количества выборочных проверок налоговых органов в 1 квартале 2019 года.

Схожая ситуация и с проверками других контролирующих органов. Так, например, по городу Минску количество проверок Министерства по чрезвычайным ситуациям сократилось с 464 в 1 полугодии 2017 года до 103 в 1 полугодии 2019 года. В свою очередь управления Минского городского исполнительного комитета сократили количество запланированных проверок со 156 в 1 квартале 2017 года до 13 в 1 квартале 2019 года.

Тенденция сокращения общего количества проверок, включенных в координационный план Комитета государственного контроля, позволяет сделать вывод о том, что, похоже, государство на практике хочет перейти от принципа количества проверок к принципу качества проверок. Что это означает для белорусского бизнеса?

Подготовка к выборочной проверке

Переход от количественных критериев оценки проверок к качественным критериям на практике означает, что теперь каждая проверка должна стать для государства более результативной. То есть каждая выборочная проверка не только должна в своем результате приводить к наказанию субъекта предпринимательства, но и сумма наказаний должна быть существенной, чтобы нивелировать общее сокращение количества проверок. Именно такие выводы напрашиваются после ознакомления с многолетней практикой работы белорусских контролирующих органов.

В этой связи бизнес должен более качественно готовиться к любой выборочной проверке контролирующего органа. Последнее означает не только проведение внутреннего контроля или аудита на предприятии перед каждой выборочной проверкой, но и привлечение внешних консультантов и аудиторов, специализирующихся на проверяемых вопросах.

Особенно эффективно привлечение внешних консультантов на стадии получения предписания контролирующего органа, когда субъект предпринимательства знает точный перечень проверяемых вопросов. Именно внешние консультанты зачастую могут оказать помощь субъектам предпринимательства не только в вопросе подготовки к выборочной проверке, но и непосредственно в ходе проведения проверки.

Особенностью законодательных новаций в контрольной деятельности 2019 года является расширение обязанностей контролирующих органов в соблюдении процедур, связанных как с назначением, так и с проведением проверки, оформлением результатов проверки. На каждой из стадий проведения выборочной проверки важно отслеживать и фиксировать то, как контролирующие органы выполняют свои обязанности и соблюдают права проверяемых субъектов хозяйствования. Последнее облегчит в последующем работу предприятия по обоснованию и отстаиванию собственной точки зрения в спорных ситуациях с контролирующими органами, позволит пройти выборочную проверку с минимальными финансовыми затратами для субъекта предпринимательства.

В заключение отметим, что реальную ситуацию с порядком проведения выборочных проверок можно будет понять лишь после окончания 2019 года, когда завершится годовой цикл работы контролирующих органов. Только после этого можно будет оценить не только факт количественного сокращения выборочных проверок, но и правоприменительную практику проведения выборочных проверок, их обременительность для белорусского бизнеса.

Сейчас же следует отметить, что белорусскому бизнесу следует внимательно относиться к государственному контролю 2019 года, так как помимо выборочных проверок, в Беларуси широко применяются и внеплановые проверки, количество которых законодательно не ограничено.

Вполне вероятно, что именно внеплановые проверки могут стать основным инструментом государственного контроля в 2019 году. Следовательно, если ваше предприятие не попало в план выборочных проверок, то это не значит, что вы не попадете в поле зрения контролирующих органов и не можете быть подвергнуты в наступающем году внеплановой проверке или иной форме государственного контроля: мониторингу, мероприятиям технического или профилактического характера и так далее.