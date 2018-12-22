Национальный банк Беларуси (НББ) разрешил физлицам с 1 марта 2019 года открывать текущие счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства (за исключением депозитов), сообщается в пресс-релизе НББ.

Соответствующее решение и другие меры по либерализации валютного законодательства утверждены постановлением правлением НББ №612 от 19 декабря 2018 года.

Между тем, для открытия депозита за границей или перечисления средств на открытый зарубежный депозитный счет физлицам-резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Национального банка. Кроме того, для физлиц сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка акций, недвижимости).