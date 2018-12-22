Лучшим белорусским спектаклем театра драмы в 2018 году стала постановка «Ревизор» Национального академического театра Янки Купалы, приз за лучшую работу режиссера театра драмы получил художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин.

Церемония вручения Национальной театральной премии 2018 года прошла в пятницу в Минске, сообщает Sputnik.by.

Награду за лучшую мужскую роль получил Виктор Манаев, который исполнил в «Ревизоре» роль Городничего. Статуэтка за лучшую женскую роль досталась Юлиане Михневич, которая сыграла роль матери в спектакле «Опиум» центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».

Не остались без наград в самой обсуждаемой секции и региональные театры. Лучшим спектаклем малой формы стал «Метод» Гомельского городского молодежного театра.

Также в этот вечер были названы победители в других номинациях. Лучшим белорусским оперным спектаклем стала «Богема» Большого театра, лучшим балетом – постановка «Вишневый сад» Белорусского академического музыкального театра.

Приз в номинации «Лучший кукольный спектакль» получила постановка Минского областного театра кукол «Батлейка» (Молодечно) «Сестры Грай», в номинации «Лучший спектакль для детей» победителем стала «Калядная гісторыя» Белорусского государственного театра кукол.

Лучшим экспериментальным спектаклем этого года признан спектакль «Бетон» Республиканского театра белорусской драматургии.