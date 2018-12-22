В зимний период фиксируются несчастные случаи, произошедшие во время проведения досуга с использованием детского и спортивного инвентаря.

«В Минском районе 15 декабря текущего года 9-летний мальчик во время катания на тюбинге со снежной горки по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С телесными повреждениями он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где вскоре скончался», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В Витебске в январе 2018 года при спуске на тюбинге вблизи реки Лучёса 11-летняя девочка столкнулась с деревом, в результате чего получила травмы различной степени тяжести.

Подобным образом в Заводском районе столицы в феврале текущего года после удара о стену был травмирован 6-летний мальчик.

В ходе проведения проверок по вышеуказанным фактам установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость. В процессе езды ими сложно маневрировать, а также практически нельзя остановить. Во всех указанных случаях дети катались на необорудованных спусках. При этом родители травмированных детей зачастую сами предоставляли детям данный инвентарь для использования, не взирая на возрастные ограничения, указанные в инструкциях по эксплуатации.

Следователи предупреждают родителей о необходимости соблюдения детьми простых правил во время зимнего досуга во избежание происшествий. Напомните им, что:

— следует избегать активного отдыха вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, а также иных мест, которые являются зоной повышенной опасности;

— нельзя кататься на не предназначенных для этого склонах (спусках, снежных трассах);

— не стоит использовать для катания склоны и спуски, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма (деревья, стены строений, столбы, и др);

— при занятии зимними видами спорта необходимо использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);

— нельзя использовать инвентарь, если действуют возрастные ограничения, указанные на нем.