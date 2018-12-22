Что такое гололед и гололедица. Техника безопасности и правила поведения

Время от времени мы слышим прогноз погоды на 1-2 дня вперед. В связи с этим в зимний период нам иногда приходится сталкиваться с такими понятиями, как «гололед» и «гололедица». А вы когда-нибудь задумывались, что такое гололед и гололедица? Многие люди уверены, что это одно и то же. Нет! Это два совершенно разных понятия! А знаете ли вы, как нужно вести себя во время гололеда и гололедицы, дабы не поскользнуться и не получить серьезных травм? Давайте расставим все точки над «и» и разберемся, что здесь к чему.

Что такое гололед?

Определение этого понятия можно рассматривать как с научной, так и обывательской точек зрения. С научной точки зрения гололедом называется отложение льда на тех или иных открытых поверхностях. Происходит это преимущественно с наветренной стороны и путем намерзания капель выпавших переохлажденных осадков, например, дождя и исключительно при низких температурах воздуха. Если говорить более простым языком, то гололед – это образование на деревьях, проводах и земле льда, непосредственно связанное с замерзанием дождя, выпавшего на холодную поверхность при отрицательной температуре воздуха. Вот что такое гололед!

При каких температурах возникает гололед?

В принципе, это довольно распространенное явление в зимний период. Оно наблюдается при температурах воздуха от 0 до -12 градусов Цельсия и при плюсовых значениях: от 0 до +3 градусов по Цельсию.

Как часто он бывает?

Итак, что такое гололед, мы разобрались. Но какова периодичность его возникновения? Как уже было сказано выше, возникает он в период холодного полугодия и, как правило, при выносах теплого влажного воздуха со Средиземного моря или с Атлантики. Синоптики отмечают, что около одного раза в 10 лет гололед бывает довольно интенсивным и продолжительным, охватывая весь регион. По данным Гидрометцентра России, последний раз это явление достигло масштабов стихийного бедствия и произошло в 2010 году.

Картина гололеда

Толщина намерзшего льда, как правило, не имеет каких-то гигантских размеров. Обычно она колеблется в пределах 1 сантиметра и чуть выше. Но если эта толщина превысит вышеупомянутый уровень, то это может привести к серьезным последствиям.

Вот некоторые из них:

обрывы линий электропередач; ледяная корка на автомобилях;

массовое падение деревьев; автомобильные аварии;

травмирование людей.

Гололед зимой обычно нарастает в течение всего времени, пока на землю из Космоса выпадают переохлажденные осадки. Лед, отложившийся на земле, деревьях, автомобилях, крышах домов, может сохраняться в течение многих суток. Его нарастание обычно длится не более часа, а вот разрушение происходит довольно медленно и практически всегда за счет испарения льда.

Гололедица

Что такое гололедица? Это самый обычный лед, возникающий на земной поверхности (на дорогах, крышах домов) в результате замерзания воды после оттепели или дождя при внезапном понижении температуры воздуха (похолодании). Второе название этого природного явления – «скользкая дорога». Словом, гололедица образуется путем таяния снега (или льда) во время резкого потепления. Это явление возникает довольно часто при колебаниях температуры воздуха около 0 градусов по Цельсию. Вот что такое гололедица!

Разница между гололедом и гололедицей

Как было отмечено выше, оба этих понятия вообще не имеют между собой ничего общего, однако являются одинаково опасными для человека. При данных природных явлениях возникает довольно серьезная угроза для жизни и здоровья людей, особенно автомобилистов.

Еще раз отметим разницу между ними: гололед представляет собой выпадение переохлажденных осадков, а гололедица – это замерзшая вода, которая уже покрывала землю, например, поступала из ее поверхности или из других источников, образовалась в результате кратковременной оттепели. Кроме того, гололед – это редкое явление по сравнению с гололедицей.

Правила при гололеде и гололедице, которые следует соблюдать

Необходимо внимательно послушать прогноз погоды. Если синоптики передают гололед или гололедицу, нужно действовать.