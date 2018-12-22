После загорания в духовке на кухне из яслей-сада в Барани еще до приезда спасателей 21 декабря эвакуировались 91 человек, в том числе 71 ребенок, сообщили агентству «Минск-Новости» в МЧС.

Поспешившие на место инцидента спасатели застали небольшое задымление в кухне учреждения. Предварительно, в духовом шкафу электроплиты воспламенились жировые остатки.

Сработала пожарная сигнализация, воспитанники и персонал детсада эвакуировались.

Взрослые также сами потушили возгорание, использовав 5-литровый огнетушитель и не дав распространиться огню.