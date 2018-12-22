Белорусский спортсмен Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на пятом международном Кубке Катара по тяжелой атлетике, проходящем в Дохе.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020 в Токио. Как сообщает БЕЛТА, в весовой категории до 109 кг белорусский атлет в сумме двоеборья показал лучший результат 401 кг (183 — в рывке, 218 — в толчке).

В данной категории за медали боролись 10 спортсменов. Ранее белорусы Евгений Тихонцов (весовая категория — 96 кг) принес белорусской сборной бронзовую награду, Вадим Лихорад (73 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала.

Завершится турнир 23 декабря.