Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.

Об этом заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«На 25 декабря запланирован визит президента Беларуси в Москву, где состоится встреча с президентом России. Формат переговоров предусматривает и участие в них членов правительств», — сообщила Эйсмонт.

«В центре внимания в ходе переговоров будут все наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия», — отметила пресс-секретарь главы белорусского государства.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран планируют обсудить на предстоящей встрече ряд «вопросов в двусторонних отношениях, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи».