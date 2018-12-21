В Столине (Брестская область) утром 20 декабря, в 08:45, в своей квартире со следами удушения был обнаружен труп 45-летней женщины. Предварительно установлено, что ее накануне вечером в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил 50-летний муж, который задержан, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Как рассказали в Следственном комитете, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый ранее не был судим.

Проводится комплекс неотложных следственных действий, назначен ряд экспертных исследований.