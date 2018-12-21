В картотеке агентов латвийского КГБ нашлись десятки белорусов и уроженцев Беларуси. Национальный архив Латвии начал публикацию отсканированных карточек в соответствии с решением Сейма. Среди них нашлись известные латвийские политики, руководитель Православной Церкви в этой стране.

В карточке указаны имя, отчество, фамилия, год и место рождения, адрес, место работы и должность, национальность, образование, партийность. Там есть псевдоним, номер личного дела, время вербовки, фамилия сотрудника КГБ, который осуществлял вербовку.

Еврорадио отыскало данные о Марксе Вишницком («Василий») из Бобруйска, Арине Ларионовой («Лера») из Дриссенского района, Михаила Махновича («Котт») из Мозырского района, Сергея Лукянова (или Лукьянова, «Перконс») из Риги, Вячеслава Ляшкевича из Миорского района, «кандидата в агенты на особый период» и многих других. Советская госбезопасность заинтересовалась ими в 1980-е годы.