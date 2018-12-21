Белорусские инженеры приступили к разработке принципиально нового и экономичного двигателя внутреннего сгорания, позволяющего экономить не менее 30-35% топлива без потери мощности.

Какая судьба ожидает двигатель внутреннего сгорания? Сможет ли он конкурировать с электромобилем? Ответы на эти вопросы, а также предложение по участию в инвестиционном проекте можно получить в компании, реализующей белорусскую разработку в инновационном центре «Сколково».

Сегодня двигатель внутреннего сгорания переживает непростое время. Многие специалисты и не специалисты пророчат скорый закат его эры и замену ДВС на электродвигатель. Но процесс совершенствования двигателей внутреннего сгорания не прекращается. Сегодня даже минимальная экономия топлива (1-2%) – основная конкурентная задача всех моторостроителей мира и все автоконцерны очень пристально следят за появлением новых разработок в этом направлении. Особенно «революционных».

Одну из таких «революционных» разработок представила «Ежедневнику» команда проекта, недавно получившего прописку в инновационном центре «Сколково». Проект получил название «Мотор — Зеленый Муравей». В команду входят автор изобретения Павел Шаплыко, доктор технических наук, профессор Владимир Бойков и другие специалисты. По их словам, сам принцип работы двигателя ничем не отличается от традиционного ДВС. Вся соль в принципиально новом, запатентованном устройстве отбора мощности, заменяющем в ДВС традиционно используемый кривошипно-шатунный механизм. Именно устройство отбора мощности позволяет значительно улучшить характеристики двигателя.

По словам участников проекта, расчеты показывают, что новое устройство позволит сократить расход топлива не менее чем на 30-35%. При этом будут вдвое снижены обороты двигателя, уменьшен его литраж и масса, значительно увеличен крутящий момент и общий КПД.

«В двигателе новой конструкции используется запатентованная схема привода, позволяющая значительно сократить воздействие инерционных сил, присущих кривошипно-шатунному механизму — пояснил «Ежедневнику» Владимир Бойков. — Это позволяет образовать прямую передачу усилия и, соответственно, значительно улучшить показатели двигателя внутреннего сгорания, существенно приблизив их к характеристикам электродвигателя».

В настоящее время участники проекта приступили к коммерциализации своей разработки. Ими изготовлен макет, демонстрирующий принцип работы устройства отбора мощности.

Проект уже прошел экспертизу и одобрен членами экспертной коллегии Инновационного центра «Сколково», что дало возможность стать резидентом центра, с возможностью льготного налогообложения и частичного финансирования проекта в виде грантов. Кроме того, команда ищет инвесторов, которые помогут создать первый двигатель нового поколения и провести его стендовые испытания. После этого, когда работоспособность изобретения будет подтверждена на практике, его уже можно будет предлагать крупнейшим мировым автоконцернам для внедрения.

Владимир Бойков убежден, что разработка будет востребована на рынке мирового автомобилестроения, поскольку позволяет не только улучшить экологические характеристики ДВС, но и его технические параметры.

Ознакомиться с белорусской разработкой, а также получить предложение по участию в проекте в качестве партнера и инвестора можно на сайте www.eco-dvs.com.