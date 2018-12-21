Фото noc.by

21 декабря в Зале олимпийской славы штаб-квартиры НОК Беларуси презентовали бренд национальной олимпийской команды – Team BY. Под этим названием команда будет выступать на Олимпийских играх, начиная с Токио-2020, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

О бренде

Team BY – бренд, созданный для развития и созидания. Он призван объединить и сплотить людей со всех уголков Беларуси.

Подобные бренды существуют во многих странах мира: Team GB (Великобритания), Team USA (США), Team NL (Нидерланды), Lteam (Литва) и другие.

Ключевым элементом логотипа Team BY стал аист – один из самых узнаваемых символов Беларуси. Сине-голубые тона логотипа отсылают к бренду «Беларусь сінявокая» и являются важным компонентом культуры и традиций белорусского народа. У Team BY также появится свой маскот. Запланирована реализация PR- и Marketing-кампании по продвижению бренда.

TEAM BY. Представлен новый бренд олимпийской команды Беларуси
Фото noc.by
TEAM BY. Представлен новый бренд олимпийской команды Беларуси
Фото noc.by
TEAM BY. Представлен новый бренд олимпийской команды Беларуси
Фото noc.by

Ведущий специалист по маркетингу НОК Беларуси Виталий Островский рассказал подробности новой кампании: «Team BY – это логотип, слоган, новая философия, маркетинг- и PR-проект. Мы будем планомерно работать в 2019-2020 годах по популяризации этого бренда. На Олимпийских играх в Токио-2020 наша сборная выступит в новой экипировке и под новым названием. Цель проекта – сделать олимпийскую команду ближе к людям, чтобы каждый житель нашей страны мог приобрести сувенирную продукцию и одежду. Будет множество мероприятий, направленных на сближение команды с народом. Team BY – народный бренд. За его основу взяты наши история, культура и традиции».

О соглашении с Viber

Во время презентации было подписано соглашение о сотрудничестве Национального олимпийского комитета и компании Rakuten Viber. К слову, НОК Беларуси стал первым из 206 Национальных олимпийских комитетов, который запустил свое официальное сообщество.

Соглашение о партнерстве подписали первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и директор по развитию бизнеса в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Viber Атанас Райков.

TEAM BY. Представлен новый бренд олимпийской команды Беларуси
Фото noc.by

Андрей Асташевич отметил: «Символично, что мы официально вступаем в партнерские отношения именно 21 декабря: ровно год назад глава белорусского государства и президент НОК Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», главной целью которого, как говорит наш президент, является «создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт». Именно такой продукт создали авторы Viber.

Мы искренне рады, что мессенджер Viber присоединяется к белорусской олимпийской семье. Уверены в долгосрочном взаимном сотрудничестве и поиске новых форм работы в популяризации олимпийских идеалов и ценностей».

Атанас Райков убежден: «Мы видим, что Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь имеет невероятную поддержку государства и популярность среди населения в вашей стране. Поэтому естественно, что НОК Беларуси и Viber стали партнерами, поскольку все прекрасно знают, что «родина» Viber — это Беларусь, и, я полагаю, это гордость для каждого жителя этой страны. Вы занимаете активную позицию в интернет-пространстве, в том числе в социальных медиа.

Мы планируем связать спорт в Беларуси с нашим мессенджером посредством создания специального стикерпака (прим. — планируется к запуску летом 2019 года), а также путем популяризации нового бренда олимпийской команды — TEAM BY. Для нас это прекрасная возможность поддерживать спорт в Беларуси и создать необходимую платформу для оперативного получения информации об олимпийских достижениях белорусских атлетов жителями вашей страны».

Главная цель предстоящего сотрудничества — информировать всех поклонников олимпийского движения о работе НОК Беларуси в стране и за рубежом, подготовке к крупным соревнованиям и успехах лучших белорусских атлетов. Для этого в Viber создано официальное сообщество НОК. Чтобы стать его участником, достаточно скачать тематический стикерпак, который будет разработан в ближайшее время, или найти в строке поиска с помощью @.

TEAM BY. Представлен новый бренд олимпийской команды Беларуси
Фото noc.by

Фото: Сергей Неверкевич, Александр Шелегов

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