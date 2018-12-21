TEAM BY. Представлен новый бренд олимпийской команды Беларуси

21 декабря в Зале олимпийской славы штаб-квартиры НОК Беларуси презентовали бренд национальной олимпийской команды – Team BY. Под этим названием команда будет выступать на Олимпийских играх, начиная с Токио-2020, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

О бренде

Team BY – бренд, созданный для развития и созидания. Он призван объединить и сплотить людей со всех уголков Беларуси.

Подобные бренды существуют во многих странах мира: Team GB (Великобритания), Team USA (США), Team NL (Нидерланды), Lteam (Литва) и другие.

Ключевым элементом логотипа Team BY стал аист – один из самых узнаваемых символов Беларуси. Сине-голубые тона логотипа отсылают к бренду «Беларусь сінявокая» и являются важным компонентом культуры и традиций белорусского народа. У Team BY также появится свой маскот. Запланирована реализация PR- и Marketing-кампании по продвижению бренда.

Ведущий специалист по маркетингу НОК Беларуси Виталий Островский рассказал подробности новой кампании: «Team BY – это логотип, слоган, новая философия, маркетинг- и PR-проект. Мы будем планомерно работать в 2019-2020 годах по популяризации этого бренда. На Олимпийских играх в Токио-2020 наша сборная выступит в новой экипировке и под новым названием. Цель проекта – сделать олимпийскую команду ближе к людям, чтобы каждый житель нашей страны мог приобрести сувенирную продукцию и одежду. Будет множество мероприятий, направленных на сближение команды с народом. Team BY – народный бренд. За его основу взяты наши история, культура и традиции».

О соглашении с Viber

Во время презентации было подписано соглашение о сотрудничестве Национального олимпийского комитета и компании Rakuten Viber. К слову, НОК Беларуси стал первым из 206 Национальных олимпийских комитетов, который запустил свое официальное сообщество.

Соглашение о партнерстве подписали первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и директор по развитию бизнеса в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы Viber Атанас Райков.

Андрей Асташевич отметил: «Символично, что мы официально вступаем в партнерские отношения именно 21 декабря: ровно год назад глава белорусского государства и президент НОК Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», главной целью которого, как говорит наш президент, является «создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт». Именно такой продукт создали авторы Viber.

Мы искренне рады, что мессенджер Viber присоединяется к белорусской олимпийской семье. Уверены в долгосрочном взаимном сотрудничестве и поиске новых форм работы в популяризации олимпийских идеалов и ценностей».

Атанас Райков убежден: «Мы видим, что Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь имеет невероятную поддержку государства и популярность среди населения в вашей стране. Поэтому естественно, что НОК Беларуси и Viber стали партнерами, поскольку все прекрасно знают, что «родина» Viber — это Беларусь, и, я полагаю, это гордость для каждого жителя этой страны. Вы занимаете активную позицию в интернет-пространстве, в том числе в социальных медиа.

Мы планируем связать спорт в Беларуси с нашим мессенджером посредством создания специального стикерпака (прим. — планируется к запуску летом 2019 года), а также путем популяризации нового бренда олимпийской команды — TEAM BY. Для нас это прекрасная возможность поддерживать спорт в Беларуси и создать необходимую платформу для оперативного получения информации об олимпийских достижениях белорусских атлетов жителями вашей страны».

Главная цель предстоящего сотрудничества — информировать всех поклонников олимпийского движения о работе НОК Беларуси в стране и за рубежом, подготовке к крупным соревнованиям и успехах лучших белорусских атлетов. Для этого в Viber создано официальное сообщество НОК. Чтобы стать его участником, достаточно скачать тематический стикерпак, который будет разработан в ближайшее время, или найти в строке поиска с помощью @.

Фото: Сергей Неверкевич, Александр Шелегов