Правительство страны подготовило проект по отмене дифференцированной оплаты электроэнергии в зависимости от объемов потребления.

Такую информацию озвучил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич:

«Дифференциация «электрические и газовые плиты» сохранится. Сейчас подготовлены предложения по отмене дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления»

До конца года документ будет полностью подготовлен. Сейчас он согласовывается в органах государственного управления.

Некоторые потребителями будут стимулироваться министерством энергетики на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения в своих домах. Но для этого в многоквартирном доме или индивидуальной жилой постройке не должно быть центрального газа- и теплоснабжения.