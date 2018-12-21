Станислав Зась стал генеральным секретарем ОДКБ

О том, что сегодня прошла рабочая встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем Совета Безопасности Станиславом Засем, сообщает пресс-служба президента.

Станислав Зась проинформировал президента о встречах с главами государств — членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации. Такая форма назначения была предложена Александром Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.