Социальное жилье в Беларуси строят по китайским инвестициям

В Витебске построили белорусско-китайский дом. Новоселье отпраздновали 120 семей.

В этом белорусском городе построили уже второй дом с привлечением китайских инвестиций. Первый сдали еще в прошлом году.

Совместный белорусско-китайский проект начался в 2016-м. Направлен он на помощь, в первую очередь, нуждающимся. И это обязательное условие проекта.

«Социальные» белорусско-китайские дома есть в Орше, Новополоцке. Жители их – многодетные семьи, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Квартиры выделяют также детям-сиротам.

В скором времени многоэтажки для нуждающихся появятся в Новополоцке и Лепеле.