Национальный банк Республики Беларусь постановлением Правления от 20 ноября 2018 г. № 540 утвердил Инструкцию о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей. Внедрение системы мгновенных платежей в опытную эксплуатацию планируется с 1 января 2019 г., в промышленную – с 1 июля 2019 г.

Система мгновенных платежей (СМП) клиентам банков Беларуси осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 (366) дней в году (режим 24/7/365).

Как пояснили в Нацбанке, в настоящее время в Республике Беларусь имеются временные ограничения по приему и обработке платежей в будние, а также в праздничные и выходные дни, когда автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка и большинство автоматизированных банковских систем не функционируют. При этом расчеты с поставщиками работ, товаров и услуг по совершенным платежам происходят не позднее следующего рабочего дня. Иными словами, в настоящее время отсутствует возможность совершения платежа, требующего немедленного зачисления реальных денежных средств на счет получателя (например, перечисление налогового платежа, осуществленного в «последнюю минуту», или таможенного платежа, заработной платы, оплаты за поставленный товар, оказанную услугу, перечисление денежных средств клиенту другого банка).

Инструкцией о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей определено правовое поле для функционирования СМП и проведения мгновенных платежей. В частности, в Инструкции даны основные термины и понятия, обеспечивающие понимание главных особенностей функционирования СМП, определены порядок функционирования СМП, условия приема, проведения и обработки мгновенных платежей, установлены правовые полномочия Национального банка и ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» в данной сфере, а также определены требования к банкам – участникам СМП.

В соответствии с Инструкцией под исполнением мгновенного платежа подразумевается списание денежных средств со счета плательщика на основании его платежной инструкции и их зачисление на счет конечного получателя в течение максимально короткого промежутка времени (не более одной минуты) в режиме 24/7/365 на основе реализации процесса сквозной непрерывной обработки мгновенных платежей (т. е. полная автоматизация всех процессов).

Для обеспечения исполнения мгновенных платежей банки должны будут контролировать достаточность средств на счетах плательщиков, проверять поступивший платеж на соответствие установленным критериям контроля, а также, в целях исполнения возникающих между банками – участниками СМП обязательств, резервировать денежные средства на своих корреспондентских счетах в размере, достаточном для исполнения предполагаемых объемов платежей, в том числе для работы в ночное время, в выходные и праздничные дни. Участие банков в СМП будет носить добровольный характер, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей будут определяться в договоре, заключенном банком – участником СМП с плательщиком.