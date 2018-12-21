«Сегодня я в первый раз за 15 лет встретилась с папой»: Дакота дала концерт в родном городе

Талантливая певица, композитор и автор песен Рита Дакота растрогала до слез публику, пришедшую на ее выступление в Prime Hall 18 декабря, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Я ждала эту встречу всю свою жизнь. Вас так много, и вы мои. Спасибо, ребята. Я вас люблю, — выйдя на сцену, обратилась к зрителям артистка и начала концерт с новой, но уже полюбившейся поклонникам песни «Мантра».

Зал восторженно и тепло встретил артистку, не жалея ни рук для бурных аплодисментов, ни голоса для слов благодарности.

Без каких-либо декораций и дорогих нарядов Дакота смогла приковать к себе взгляды публики и затронуть сердца слушателей душевными и искренними песнями. Поддержать любимую исполнительницу в родном городе собралась не только армия поклонниц и поклонников, но и друзья, знакомые из Минска, а также ее родители. Сама певица отметила, что атмосфера в зале очень располагающая, будто «все вместе собрались на какой-то огромной кухне и поем песни».

Уже после первых двух песен стало понятно: Дакота приехала сюда не только петь. Она общалась со слушателями, рассказывала о себе, своем окружении, мировоззрении. И, опираясь на собственные примеры из жизни, объясняла: что бы ни случилось в личной жизни, как бы ни было плохо, грустно и одиноко, мы должны сами создавать праздник внутри себя и делать все для того, чтобы быть счастливыми здесь и сейчас.

— Мы можем позвать друзей и испечь пряничных человечков, сварить глинтвейн, украсить елку, — слова Риты проникали в каждое сердце (в мое так точно!). — Несмотря на то что у многих нет сейчас какой-то большой и настоящей гендерной любви, уверена, что есть огромная любовь в сердце к близким людям, семье. Я вам обещаю: однажды вы станете счастливы. Точно! Все! Верите мне?!

Слушатели то и дело подпевали, подхватывая слова знакомых со времен «Фабрики звезд» и группы Monroe песен, лихо и уверенно исполняли вместе с певицей трогательные «Полчеловека» и «Нежность», одаривали букетами. А Дакота не переставала благодарить каждого, кто разделил с ней этот вечер.

— Я многое ожидала от Минска, но чтобы столько глаз, столько любви… — призналась артистка. — Мои песни взлетают в чартах благодаря вам. Я для этого ничего не делаю, клянусь! У меня нет бабла, чтобы их продвигать и покупать какие-то места. Я обычная девочка из района Комаровки. Поэтому без вас это не работает.

Слова благодарности в этот вечер певица адресовала и самому родному для нее человеку — маме:

— Когда я училась в школе, она в 5 утра аккуратненько подставляла мне чаек под дверь, стучала и убегала, чтобы не мешать писать песни. Я брала этот чай и дальше играла. А она писала записку в школу, что я заболела, или иду к зубному, или по семейным обстоятельствам. Мамуля, спасибо тебе большое, ты мой самый лучший друг. Если бы не ты, ничего бы этого не случилось, все благодаря тебе. Если Мия (дочь Риты. — Прим. авт.) вдруг станет химиком и по ночам будет проводить окислительно-восстановительные реакции, я тоже буду подставлять к ее двери сок, кашу и писать в школу записку, что она заболела. Мечтаю однажды стать для нее такой же идеальной мамой, как ты.

Сложные отношения Риты с отцом перестали быть секретом, когда девушка выпустила трек «Цунами». Эмоциональная песня так растрогала собравшихся в Prime Hall, что даже бойкие и серьезные не смогли сдержать слез. Девушка призналась, что эта песня помогла изменить их с отцом отношения.

— Сегодня особенный день. Один из самых важных и счастливых в моей жизни: сегодня я в первый раз за 15 лет встретилась с папой. Он тоже в зале. Папуля, я тебя очень люблю. Музыка творит чудеса, — с большой теплотой сказала артистка и продолжила концерт.

Не оставила всех равнодушными и песня «Перчатки», которую она традиционно исполнила, аккомпанируя себе на пианино.

Помимо душевных русскоязычных композиций певица порадовала публику треками на английском: зажигательной I follow и новой I better die. Последнюю, поделилась Рита, готовит сейчас для Запада.

Двухчасовой концерт прошел на ура. Как призналась Дакота, в этом году он последний. Следующий будет 2 января в Москве.

Фото Тамары Хамицевич