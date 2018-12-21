Россия выслала пресс-атташе посольства Швеции. Такая мера была предпринята в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам, пишет meduza.io со ссылкой на Expressen.

В МИД Швеции подтвердили, что Россия попросила шведского дипломата покинуть страну. Департамент информации и печати МИД РФ отказался комментировать информацию.

Должность пресс-атташе в посольстве Швеции занимал Калле Книйвиля — известный журналист, автор нескольких книг о России.

В марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, одновременно объявивших о высылке дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля. Стокгольм тогда выслал одного человека.