Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рейселанд победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает БЕЛТА. Дистанцию 7,5 км победительница преодолела за 19 мин. 44,6 сек. (0+0).

Второе место заняла Лаура Дальмайер из Германии, вернувшаяся к активным выступлениям после небольшой паузы — +4,5 сек. (0+1).

Бронзовым призером стала Паулина Фиалкова из Словакии — +6,2 сек. (0+0).

Лучшая из белорусок — Ирина Кривко, которая заняла 20-е место — +1 мин. 01,3 сек. (0+1). Ирина Кручинкина расположилась на 50-й позиции — 1 мин. 55,0 сек. (1+1), Динара Алимбекова — на 63-й — +2 мин. 20,6 сек. (0+1), Анна Сола — 74-я — +2 мин. 39,7 сек. (0+2).

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии продолжится 22 декабря двумя гонками преследования.