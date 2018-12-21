Кораллового аспида вскрыли через 40 лет после того, как он попал к ученым. Найденная в его желудке змея до сегодняшнего дня не известна науке.

Изначально, в 1976 году, аспида обнаружил в Мексике местный фермер. Он передал крупного вида змею ученым. На тот момент исследователи не были слишком заинтересованы в данном экземпляре, поэтому, обнаружив в нем после вскрытия инородный предмет, не придали этому значения и забальзамировали его. Только спустя сорок лет ученые решили вернуться к той находке и, проведя исследования, выяснили, что этот инородный предмет — ранее не известный вид рептилии.

Это был взрослый самец, длиной почти 30 см. По некоторым особенностям его черепа, чешуи и зубов ученые сделали вывод, что это роющий вид змеи. Такие особи большую часть жизни проводят под землей и питаются слизнями, дождевыми червями и многоножками. Новый экземпляр ученые назвали Cenaspis aenigma — загадочная змея. В настоящее время они планируют выследить этот вид в естественной среде, чтобы понаблюдать за его поведением.

Коралловые аспиды — ядовитый вид змей, питающиеся мелкими ящерицами, небольшими земноводными и различными видами насекомых. Их довольно тяжело обнаружить, так как большую часть жизни они также проводят под землей или в опавших листьях во влажных тропических лесах.