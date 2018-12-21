Мария Василевич показала платье, покорившее жюри «Мисс мира».

«Мисс Беларусь» заявила, что она благодарна государству за поддержку, которая ей была оказана при подготовке к самому главному конкурсу красоты «Мисс мира-2018». Мария Василевич на этом конкурсе вошла в топ-5. Она получила титул «Мисс мира Европа». Для белорусских девушек за все время участия Беларуси в этом конкурсе это является лучшим результатом.

На пресс-конференции в четверг в Национальной школе красоты белорусская красавица также поблагодарила жителей нашей страны за теплые слова поддержки.