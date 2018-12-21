В чем важность амбициозной госпрограммы и почему она пробуксовывает.

На совещании с активом Минска глава государства снова актуализовал тему городов-спутников. По его мнению, реализация соответствующей программы идет недостаточными темпами

— С 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного дома в Смолевичах. Оно и не сдвинется, если государственная программа по выносу производственных объектов провалена. А ведь перенос запланированных 12 предприятий привлек бы в регионы рабочую силу, — заявил Александр Лукашенко.

Об актуальности программы по развитию городов-спутников, а также о причинах ее торможения в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

По его мнению, актуальность программы напрямую связана с теми вызовами, перед которыми сегодня оказалась не только белорусская экономика, но и весь мир:

— Сегодня мир семимильными шагами идет в направлении цифровой трансформации экономики и роботизации. Мир идет по пути замещения металлоконструкций композитными материалами. И в этой конкуренции выиграет тот, кто будет следовать тенденциям.

По словам Маргелова, роботы перестали быть дорогим удовольствием. Сегодня на производстве большинство робототехники окупается за достаточно короткий срок — за полтора года. И при этом робот не требует зарплаты, работая круглосуточно.

— Стоит вопрос: каким образом поддержать конкурентоспособность наших промышленных гигантов? — говорит эксперт. По его мнению, есть два способа. Передать какие-то менее значимые позиции на аутсорсинг, не производя автоматизацию. Либо оптимизировать численный состав работников.

Но тут возникает вторая проблема — куда пристроить уволенных? Ведь на том же МАЗе по разным подсчетам нужно оставлять лишь каждого третьего работника.

— Возможно, проект городов-спутников был предложен президенту, как промежуточный вариант решения этой проблемы: создание новых рабочих мест в пригороде столицы, плюс — одновременное строительство жилья и развитие местной инфраструктуры, — предположил Виктор Маргелов.

По его мнению, с этой программой власти могут не успеть:

— В процессе развития она рискует стать вчерашним днем, не успев за техническим прогрессом.

Почему же программа развития городов-спутников пробуксовывает?

— Прежде всего, это связано с тем, что у нас нет и не формируются нормальные, согласованные и научнообоснованные планы стратегического развития. У нас царит вольница: каждый сам за себя, каждый выживает, как может. Это наша основная головная боль. И вопрос тут не в экономическом развитии.

По мнению собеседника, Беларуси нужен комплексный подход, а не попытки решать проблему по разрозненным кусочкам.