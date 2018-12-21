Каждому по заслугам. Кто получил госнаграды

Во Дворце Независимости президент вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности.

Александр Лукашенко отмечал, что еще вчера присутствующими в зале гордились только близкие, друзья и коллеги. А сегодня их увидят многие жители Беларуси, узнают миллионы соотечественников, завтра прочтут о каждом из них в прессе.

В числе награжденных — специалисты сферы экономики, промышленности, ученые, врачи, педагоги, спортсмены. Отмечены также деятели культуры и искусства.

Среди тех, кто отмечен почетным званием, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы Зоя Белохвостик. Ей присвоено почетное звание «Народный артист Беларуси».

В связи со 100-летием Белорусского телеграфного агентства Орденом Почета награждена ведущий редактор главного выпуска БЕЛТА Алина Шрубок. Медаль «За трудовые заслуги» президент вручил заместителю генерального директора — начальнику центра внешних коммуникаций БЕЛТА Марте Чвей.

Орденом «За личное мужество» награжден начальник Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца Николай Мочанский, который, совершая полет, сумел посадить горящий вертолет.

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