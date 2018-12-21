Почему самые длинные выходные белорусов приходятся на празднование победы в войне и годовщину революции столетней давности?

В 2019 году у белорусов будет 9 праздничных выходных дней, а также 3 перенесенных рабочих дня, благодаря которым в мае и ноябре получатся длинные выходные. Объединенные праздничные дни привяжут к Дню Победы и Радунице в мае, и ко Дню Октябрьской революции в ноябре.

В большинстве стран мира есть рождественские каникулы и длинные отпуска в августе. Это два периода, когда люди в разных странах отдыхают больше. У белорусов это другие периоды – привязанные в том числе к важным датам советской истории, отмечает руководитель проекта «Кошт урада» и эксперт по экономике BIPART Владимир Ковалкин.

— Де-факто мы советская страна, поэтому праздничный календарь показывает такие ценности. Хотя я думаю, что население не разделяет эти взгляды государства, — говорит эксперт BIPART.

Есть две странности в праздничном календаре страны, подчеркивает эксперт Либерального клуба Вадим Можейко. Первая – видимость бурной деятельности.

— Для примера, делать рабочим днем 2 января — довольно наивная идея. С точки зрения эффективности труда его сложно считать полноценным рабочим днем. Люди выйдут на работу только формально. Это очевидно для всех, но непонятно для кого мы пытаемся изобразить, что будем усердно работать, — отмечает эксперт.

Вполне понятно, что государству выгодно, чтобы люди работали на день больше, но если бы гражданам дали лишний день отдыха, не исключено, что их продуктивность в последующие дни была бы выше, добавляет Вадим Можейко.

Вторая странность в расхождении официальных праздников с культурными и историческими привычками граждан. И дело не только в том, что Беларусь осталась одной из последних постсоветских стан, где до сих пор на официальном уровне празднуется День Октябрьской революции.

— Отставание праздничного календаря от жизни отражает общую тенденцию того, что официальные праздничные мероприятия не наполнены живыми и понятными людям идеями, не основываются на гражданских инициативах – как это по-хорошему должно было бы быть. Отсюда — скудное количество людей, которые приходят праздновать День Независимости, казалось бы самый важный праздник, идеи которого, вроде как, разделяют все. Параллельно мы видим десятки тысяч людей, пришедших на празднование 100-летия БНР. И это при том, что их туда не то что насильно не отправляли, а скорей препятствовали тому, чтобы молодежь и школьники туда шли, − приводит пример Вадим Можейко.

Если люди массово празднуют какие-то исторически значимые или культурно близкие даты, власти вполне могли бы пойти на изменение официального праздничного календаря, убежден он.

— Расхождение связано, в том числе с попыткой консервации советского наследия, — объясняет эксперт Либерального клуба.

Выходные накладны для бюджета страны?

Желающие отдохнуть в новогодний период побольше подготовили петицию, чтобы 2 января все же сделали выходным с переносом рабочего дня на одну из суббот месяца. И всего за 4 дня под инициативой подписались 15 тысяч человек.

Белорусы в следующем году будут работать больше, чем соседи. Кроме традиционных выходных субботы и воскресенья в России будет 14 выходных праздничных дней, в Польше и Литве – по 10, в Латвии и Украине – по 11.

В дискуссии в социальной сети заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Дмитрий Красовский заметил, что каждый рабочий день стоит почти 0,5% ВВП.

Руководитель проекта «Кошт урада» и эксперт по экономике BIPART Владимир Ковалкин соглашается, что если считать по объемам производства, то важность одного рабочего дня действительно может быть близка к такому значению. Но нет гарантии, что все произведенное не будет пылиться на складе.

— Если же считать по потреблению, а значит и по продажам, то один день столько может и не стоить. Если результата нет, сколько часов ни работай, ничего хорошего из этого не получится. А результат – это продажи, а не производство, — подчеркивает Владимир Ковалкин.