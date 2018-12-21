Хоккеисты "Динамо-Минск" одержали победу над "Слованом" в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты «Динамо-Минск» одержали победу над «Слованом» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Словацкая команда проводит не самый удачный отрезок в сезоне, потерпев до приезда в Минск серию поражений. Динамовцы, наоборот, добились двумя днями ранее волевой победы над рижскими одноклубниками и были полны решимости развить свой успех во встрече с командой из Братиславы.

«Динамо-Минск» — «Слован» (Братислава) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Минск. «Минск-Арена». 6763 зрителей.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, С.Костицын — Терещенко — А.Костицын; Блум — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (к) — Ковыршин — Когалев; Китаров — Волков — Дроздов; Готовец, Литвинов.

«Слован»: Штепанек (Чилиак); Серсен (к) — Желина, Червены — Таффе — Ржепик; Клок — Грман, Еглич — Сукель — Бэйли; Месарош — Яношик, Слобода — Грнка — Лампер; Рау — Чипчура — Баранов; Шварни.

Шайбы: 0:1 — Рау (Таффе, Ржепик, 7.53, в большинстве). 1:1 — Лисовец (Блум, Ковыршин, 46.10). 2:1 — Пулккинен (Хауден, Уиркош, 52.34).

Броски: 30 — 27.

Штраф: 4 — 8.

Гости хорошо известны умением прессинговать в центральной зоне площадки. Минчанам не удавалось в первом периоде наладить эффективное нападение. На восьмой минуте первого периода, после удаления у хозяев Алексея Терещенко, хоккеисты «Слована» смогли реализовать большинство — 1:0. Вскоре шайба вновь побывала в воротах «зубров», но не была засчитана из-за нарушения правил со стороны словаков.

Наиболее интересно события в матче развернулись в третьем периоде. На 47-й минуте встречи Евгений Лисовец в сутолоке у ворот соперника сумел сравнять счет — 1:1. На 53-й минуте после точной длинной передачи Патрика Уиркоша финский легионер минчан Теему Пулккинен вышел один на один с Якубом Штепанеком и переиграл голкипера «Слована» — 2:1.

Гости в концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока. В такой ситуации минчане имели еще несколько шансов увеличить преимущество в счете, но на 60-й минуте едва не пропустили в ответ — шайба угодила в штангу ворот белорусской команды.

Домашнюю серию игр минское «Динамо» завершит 24 декабря встречей с казанским «Ак Барсом».

Фото Андрея Покумейко