Еще одна картина Хаима Сутина вернулась в Беларусь

Полотно известного художника представили в галерее «Арт-Беларусь».

В год 125-летия со дня рождения Хаима Сутина Белгазпромбанк приобрел на аукционе MacDougall’s картину «Уснувшая с книгой, Мадлен Кастен» (1937 г.; холст, масло). Информация об этом размещена на портале «Планета Беларусь».

Портрет стал третьим по счету полотном Сутина, вернувшимся в Беларусь.

На открытии выставки председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико отмечал:

– Нам удалось вернуть на родину еще один замечательный женский портрет художника. Сегодня мы имеем три великолепных работы гения ХХ века, выходца из Беларуси Хаима Сутина. Надеюсь, его наследие станет культурной основой для воспитания будущих поколений белорусов.

Кстати, коллекция Белгазпромбанка начала формироваться в 2011 году. Именно тогда банк приобрел первые работы всемирно известных художников Парижской школы, которые родились на территории современной Беларуси, но были вынуждены покинуть родину.

В 2012-2013 годах коллекция пополнилась двумя картинами Хаима Сутина – портретом «Ева» (1928 г.) и пейзажем «Большие луга в Шартре, возле виадука» (около 1934 г.). Эти работы были включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Справка «Народнай Волi»:

Хаим Сутин (1893-1943) — выдающийся художник Парижской школы, уроженец Смиловичей. Полотна мастера находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях в разных странах мира.

Выставка «Сутин. Жизнь после смерти» проходит c 20 декабря в минской галерее «Арт-Беларусь» (ул.Козлова, 3) ежедневно, кроме понедельника с 11.00 до 20.00.