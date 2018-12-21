Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Срок их действия истекает 31 января 2019 года. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», — указано в заявлении. Там также подчеркивается, что такое решение продиктовано отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений.

Ранее об этом говорил глава Европейского совета Дональд Туск.

Российские власти видят в антироссийских санкциях плюсы. Так, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия почти всегда жила в той или иной мере в «каких-то санкциях, достаточно посмотреть дипломатическую переписку» XIX и начала XX века.

По мнению главы государства, это связано с «ростом могущества России». Путин добавил, что в нынешних санкциях против РФ нет логики, однако это якобы помогло стране «включить мозги» для развития промышленности.