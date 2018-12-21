20 декабря общее собрание Минской епархии под председательством митрополита Минского и Заславского Павла сделало несколько заявлений из-за ситуации с разрывом отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также проведением в Киеве объединительного собора и образованием в Украине новой церкви.

Сложившуюся ситуацию в БПЦ называют посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию РПЦ, а церковь в Украине считают псевдоцерковной структурой и раскольническим сообществом.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с „духовенством“ указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею „таинствах“», — сказано в сообщении.

На заседании было принято решение единогласно поддержать решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

В БПЦ также выразили благодарность патриарху Кириллу «за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неустанные труды в деле сохранения единства Церкви» и братскую поддержку митрополиту УПЦ МП Онуфрию.

Кроме того, принято решение провести в приходах работу по разъяснению позиции РПЦ в связи с происходящими в настоящее время событиями в Украине.

В БПЦ продолжат молиться о «скорейшем разрешении конфликта на земле Украины, исцелении раскола на канонической территории Украинской Православной Церкви, чтобы среди братского народа Украины воцарились мир, терпение, согласие и подлинная христианская любовь».

Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом РПЦ приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее Константинополь подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих в Украине, была признана канонической — Украинская православная церковь Московского патриархата​.

15 декабря по итогам Объединительного собора в Киеве главой новой автокефальной церкви Украины стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Президент Украины Петр Порошенко, который также присутствовал на соборе, объявил 15 декабря днем создания в стране независимой от России церкви.

20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название.