Украинцы в 2018 году чаще всего путешествовали в шесть европейских стран, среди которых оказалась и Беларусь.

По данным украинских пограничников, в 2018 году передовые позиции в поездках украинцев, как и в прошлом году, занимают такие страны как Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет (увеличение на 350 тысяч человек) и Турция.

Однако на сайте Государственной пограничной службы Украины детальная информация о количестве украинских туристов, посетивших Беларусь, не приводится.

увеличилось количество поездок граждан Украины в Германию (+165 тыс.), Италию (125 тыс.), Испанию (+50 тыс.), Грецию и Данию (+30 тыс.), Австрию и Кипр (по 25 тыс.), Латвию (+20 тыс.), Болгарию и Чехию (по +15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тыс.).

Пограничниками отмечается рост пропускных операций через украинскую границу в среднем на 4%. При этом 71% лиц составляют граждане Украины (66,4 млн человек), а иностранцы — 29%.

Как сообщалось ранее, согласно белорусской статиски, наиболее популярна Беларусь у жителей России. Жители этой страны составили более половины от всех гостей, организованно посетивших Беларусь в 2017 году. Если в 2011 году организованных российских туристов в нашем государстве было зафиксировано около 84 тысяч, то в 2017 — около 192 тысяч.

Также массово, как россияне, в Беларусь не едет никто. Для сравнения, на втором месте по численности — туристы из Литвы. Их в 2017 году прибыло в Беларусь 26 тысяч человек.

Поляки оказались на третьем месте по «посещаемости». Их в Беларуси было зафиксировано около 23 тысяч.

В пятерку стран лидеров по количеству туристов в Беларусь вошли также также Латвия (6,5 тысяч гостей) и Украина (4,3 тысячи гостей).