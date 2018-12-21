На будущий год цена была согласована еще в 2017-м на уровне 127 долларов за тысячу кубических метров газа.

Цена на газ для Беларуси должна демонстрировать стремление сторон к созданию общего рынка природного газа, сказал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает Sputnik.

«По 2019 году цена определена в 127 долларов, и изменений не планируется, это записано в межправительственном протоколе 13 апреля 2017 года», – напомнил министр.

При этом он отметил, что по цене на газ на 2020 год переговоры ведутся и согласно протоколу предложения вносятся до июля.

«Вопрос открытый, и у нас есть полгода на договоренность. Вопрос цены будет обсуждаться на период 2020-2024 годы», – подчеркнул Каранкевич.

После этого он обратил особое внимание на тот факт, что «вопрос цены на газ должен демонстрировать стремление сторон к формированию общего рынка газа».