Вопрос избрания нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен быть решен путем консенсуса, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

«Вопрос должен быть решен консенсусным путем», — сказал А.Егоян.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Беларуси. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В пятницу стало известно, что А.Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася генсеком организации.

С.Зась выразил надежду, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года.