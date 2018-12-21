600 «умных» планшетов подарили школьникам из Оршанского района

Парк высоких технологий внедряет искусственный интеллект в белорусские школы. Информация об этом размещена на сайте Министерства информации Беларуси.

21 декабря первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и IT-предприниматель Виктор Прокопеня подарили планшеты с компьютерным зрением школьникам из Оршанского района.

Всего учащимся школ из городских поселков Болбасово и Барани передали 600 гаджетов.

Всеволод Янчевский говорил, что парк и дальше будет поддерживать систему образования. В планах – сотрудничество с книжными издательствами.

«Умные» планшеты с помощью специальных программ контролируют время работы за планшетом. А специальное приложение следит за выполнением домашних заданий. Причем для того, чтобы начать играть в развлекательные приложения, ребенок должен сначала выполнить задание.

Проект рассчитан на школьников 6-12 лет.