Протоиерей Сергей Лепин, чьими устами говорит Белорусская православная церковь Московского патриархата, заявил, что верующие православные белорусы не могут принимать участия в молебнах и других таинствах новосозданной Украинской православной церкви.

Меня это касается. По факту крещения я должен считать себя прихожанином БПЦ МП, и менять церковь я не могу: это было бы знаком неуважения к близким и дорогим мне людям, крестившим меня тогда, когда я этого еще не мог оценить и высказать свое отношение к происходящему. Но я помню и люблю и своего крестного отца, и крестную мать, и бабтю Катю, которая жила православной в католическом межвоенном Гродно и сохранила веру в том виде, в каком усвоила ее от родителей, до конца дней своих. Она и настояла на моем крещении – тайком от мамы, члена компартии, которая, конечно, была бы против.

Но и мама перед смертью исповедовалась по тому православному обычаю и тому священнику, который представлял наше ортодоксальное православие. Других церквей мы не знали, а потому и выбирать не могли. Да и смысла это особого в те времена не имело.

Сейчас церковный раскол коснулся меня…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 21 декабря