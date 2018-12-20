Минздрав увеличил время приема врачами общей практики. Это предусмотрено постановлением от 17 декабря 2018 года №95, сообщает БЕЛТА.

Специалистам, обслуживающим взрослое и детское население, на первичный прием будет отведено 20 минут (ранее 15 минут), профилактический осмотр в выделенные дни или часы (в поликлинике и на выездах) — 15 минут (ранее 10 минут). Врачам общей практики, которые обслуживают взрослое население, отвели на первичный прием 18 минут, профилактический осмотр — 13 минут.

Постановление вступает в силу 1 января 2019 года.