В течение нескольких часов президент России отвечал на вопросы журналистов. DW сообщает о главных темах выступления Путина.

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, проводит ежегодную «большую пресс-конференцию». В течение нескольких часов он будет отвечать на вопросы журналистов. На мероприятие аккредитованы 1702 работника СМИ. DW сообщает о главных темах выступления Путина.

Об экономике России

Отвечая журналисту, сославшемуся на мнение некоторых экспертов, включая Алексея Кудрина, что экономика в России растет на 1 процент в год, Путин заметил, что у российской экономики были разные этапы, и она в целом может иногда расти медленно. В то же время спад в росте экономики связан с мировыми кризисами 2014-2015 годов. Путин заявил, что росту экономики должно способствовать развитие нацпроектов, а также заметил, что «в целом» доволен правительством Дмитрия Медведева. В отношении нацпроектов Путин сказал, что стране «нужен прорыв», а также что «нужно прыгнуть в новый технологический уклад»

Об отношениях с Украиной

В ответ на вопрос украинского журналиста, сколько денег тратит Россия на оккупированный Донбасс, Путин заявил, что РФ оказывает Донбассу гуманитарную помощь, чтобы украинские власти людей там «не раздавили, не съели и не порвали». По словам Путина, Украина остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров России, но пока у власти в Киеве находятся «русофобы, не понимающие, в чем интересы своего народа, ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто сидит в Кремле».

О конфликте в Керченском проливе

Конфликт в Керченском проливе Владимир Путин назвал украинской «провокацией», направленной на поднятие рейтинга президента Петра Порошенко перед выборами. По мнению Путина, рейтинг Порошенко вырос, но это пошло во вред государству и «за счет интересов страны» (Украины). По версии президента России, украинские власти рассчитывали, что кто-то из моряков в Керченском проливе погибнет. Путин также заявил, что судьба украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, будет решаться после завершения уголовного следствия.

Об отравлении Скрипалей и убийстве Хашогги

Владимир Путин заметил, что в случае убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги — «полная тишина», а после дела отравления Скрипалей, которые живы, вводятся санкции. «Это русофобский подход», — утверждает глава Кремля. «Это повод организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то ещё. Цель одна — сдержать развитие России как возможного конкурента», — заявил президент России.

О ядерном ударе

Путин считает, что в мире налицо «развал международной системы сдерживания гонкой вооружения». После выхода США из договора, который был ее краеугольным камнем, Россия была вынуждена «ответить созданием новых систем оружия, которых пока нет у других стран», заявил он. «Теперь США выходят из другого договора. Трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше», — сказал Путин. Россия, по его словам, «свою безопасность обеспечит», но в целом для человечества «это очень плохо».

О мирном договоре с Японией

«Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решениях о размещении американских баз в Японии», — заявил Путин. По его словам, губернатор Окинавы против, но «ничего с этим сделать не может». Президент РФ сказал также, что планы размещения систем ПРО США, в том числе в Японии, беспокоят российское руководство. Россия при этом будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. «Сегодняшнее состояние не является нормальным, и Япония, и Россия заинтересованы в урегулировании отношений», — полагает российский президент. Проблему Курильских островов Путин не затронул.

О последствиях санкций для России

Путин заявил, что Россия «на протяжении всей своей истории» живут под санкциями, так как Россия — это «сильный игрок, с которым нужно считаться».

По его словам, европейская экономика потеряла от собственных санкций около 500 миллиардов евро, а российская экономика «адаптировалась к внешним ограничениям». На импортозамещение в минувшем году было истрачено около 600 миллиардов рублей, сообщил Путин.

О предоставлении украинской церкви автокефалии

«То что происходит в православии — прямое вмешательство государства в церковно-религиозную жизнь», — считает президент России. Объединенную церковь, недавно созданную в Украине, он назвал «раскольнической». УПЦ МП была фактически полностью независимой, они всё делали самостоятельно, сами избирали иерархов — «только поминали имя патриарха Московского». Сейчас в Украине начинается зависимость от турецкого патриархата, заявил Владимир Путин.

Он полагает, что главный побудительный мотив Вселенского патриарха Варфоломея, который предоставил украинской церкви автокефалию, — деньги. Президент РФ считает недопустимым то, что «госсекретарь США позвонил в Киев» и обсуждал вопрос отделения украинской церкви. «За этим может начаться передел собственности. Он может приобрести тяжёлый характер, если не кровавый. Жаль людей, которые защищают свои интересы», — сказал Путин.

Об отношениях с Великобританией

Российско-британские отношения находятся в тупике, но в интересах обеих стран выйти из этого тупика, заявил Владимир Путин. «Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией, в первую очередь с британским бизнесом». «Брекзит», выход страны из Евросоюза, отразится на России в минимальной степени, считает Путин. «Он отразится на европейской и мировой экономиках. И на нас — косвенно, опосредованно», — сказал российский президент.

О ЧВК «Вагнер»

По мнению Путина, деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» должна дать оценку российская генеральная прокуратура. Если ЧВК не нарушает российских законов, она имеют право «продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — считает Путин. Вопрос этого же журналиста о личном отношении президента РФ к аресту 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 16 суток за репост в соцсети Facebook он проигнорировал.