В Минске подняли флаг Министерства иностранных дел страны

Поднятие флага – символический старт знакового для Министерства иностранных дел года. Впереди празднование 100-летия белорусской дипломатической службы.

Церемония проходила на площадке перед зданием ведомства. В мероприятии приняли участие Министр иностранных дел Владимир Макей, экс-министры Петр Кравченко, Владимир Сенько, Урал Латыпов и Михаил Хвостов, ветераны белорусской дипломатической службы, руководство и сотрудники Министерства, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране.

Владимир Макей говорил на торжественной территории: «Официальный флаг МИД — это очень важный атрибут. Я думаю, что он должен работать на то, чтобы коллектив был более сплоченный. Это очень важный для нас психологический и душевный момент».

Кстати, флаг как официальный геральдический символ МИД учрежден указом президента в октябре 2018 года. Среди других символов эмблема, нагрудные знаки, форменная одежда.

Фото из аккаунта МИД Беларуси в социальных сетях.