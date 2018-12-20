В Минске автобус без пассажиров врезался в столб, водитель госпитализирован, сообщает БЕЛТА.

Авария с автобусом 153-го маршрута произошла сегодня около 7.30 в районе пересечения ул.Шафарнянской и ул.Городецкой. «Автобус ехал по ул.Шафарнянской со стороны пр.Независимости в сторону ул.Гинтовта и врезался в осветительную мачту у остановки. Для оказания медицинской помощи водитель автобуса доставлен в медучреждение», — проинформировали в ГАИ.

В салоне автобуса людей не было. Водитель плохо себя почувствовал и предварительно высадил пассажиров на остановочном пункте «Парк Уручье». После он направился на диспетчерскую станцию «Уручье-4» для последующего снятия с маршрута.

Была повреждена контактная сеть, троллейбусы № 2, 37, 42 около часа не ходили в направлении ул.Гинтовта.