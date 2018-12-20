Брестский горисполком не удовлетворил заявки на проведение 23 декабря трех митингов против строительства аккумуляторного завода.

Об этом TUT.BY сообщил правозащитник Роман Кисляк.

Мероприятия планировалось провести в парке Воинов-интернационалистов и на стадионе «Локомотив». Все три заявки были отклонены. По словам Кисляка, причиной запрета двух митингов стало то, что на заявленных площадках 23 декабря пройдут районные этапы республиканских соревнований «Снежный снайпер». Митинг возле бронетранспортера в парке Воинов-Интернационалистов не разрешили, так как это место располагается возле дороги с интенсивным движением.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 36 митингов, 12 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

Сейчас жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу для проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода.