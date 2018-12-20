Сразу около десяти региональных групп ВКонтакте опросили пользователей, хотят ли они в состав России

Около десяти региональных групп ВКонтакте одновременно проводили однотипные опросы: «Хотите ли вы присоединения к России?».

Причиной для этого стало высказывание лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что большинство жителей Беларуси поддержит присоединение страны к восточной соседке.

На результаты этих опросов стали ссылаться уже некоторые российские издания, пишет «Наша Ніва».

На стене «Твой Минск» проголосовало 2500 человек. 76,5% из опрошенных выступили за сохранение независимости.

Близкий процент сторонников суверенитета страны и в Бресте. В опросе на «БрестСити» приняло участие 1280 пользователей ВКонтакте. Из них 73% — за независимость страны.

Хуже всего оказались результаты опроса в Витебске. Многие из проголосовавших на «Нетипичном Витебске» выбрали не вариант независимости и не вариант присоединения, а просто захотели посмотреть на результаты опроса. Но все же сторонников присоединения оказалось больше всего — 39%.

Не намного лучше ситуация в Борисове. Однако большинство (56%) посетителей «Типичного Борисова» (всего проголосовало 2600) считают, что Беларусь должна остаться независимым государством.

На стене слуцкого «Курьера» 38% опрошенных считают, что нашей стране никуда присоединяться не стоит. 23% фаталистично ответили, что белорусы сделают все так, как им скажут. 25% считает, что мы де-факто уже в составе России. А 13% оптимистов отвечают, мол, «пусть Россия входит в состав Беларуси».

Наконец, на стене «Подслушано Пружаны» 72% респондентов выступают за сохранение независимости.

Примечательно, что больше всего голосов за суверенитет отдано на стене портала Tut.by. Там проголосовало более 10 тысяч человек и свыше 80% выступило против присоединения к России.