«Славкалий» Гуцериева запустил первый в Европе бурильный комплекс SBR на Нежинском горно-обогатительном комбинате

Впервые в Европе этап проходки первого ствола начался не традиционным буровзрывным способом, а более экологичным, безопасным и быстрым – механизированным, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Специальная немецкая машина, высотой 52 метра и весом 400 тонн, позволяет увеличить скорость проходки ствола в два раза по сравнению с привычным буровзрывным способом. Закрепленный в устье комплекса режущий механизм будет разрушать породу и поднимать ее из-под земли на поверхность. Управляет всеми операциями машины один оператор, сидя в комфортабельной кабине и наблюдая за происходящим в монитор. Немаловажная особенность SBR – обеспечение полной безопасности труда шахтопроходчиков.

Работами по проходке шахтных стволов занимается немецкая компания Deilmann-Haniel. По словам ее генерального директора Йохена Грайнахера, уже пройдено пятьдесят метров, что на три недели опережает график.

Стволопроходческие комплексы, а их на Нежинском горно-обогатительном комбинате два, специально для «Славкалия» были изготовлены на немецком заводе Herrenknecht.

— Оборудование впервые было разработано и использовано в Канаде. Это второе поколение машин. На мой взгляд, за таким уровнем автоматизации будущее, — отметил председатель совета директоров компании Herrenknecht Мартин Херренкнехт.

Первый комплекс, который сегодня запустили, называется «Ульяна», второй — «Ольга» приступит к бурению уже через месяц. Такие имена им подобрали воспитанники Любанского детского дома. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до двух миллионов тонн хлорида калия в год.

Справочно

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината начато в 2016 году на базе Старобинского месторождения калийных солей. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Реализует его ИООО «Славкалий».