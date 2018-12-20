Решение транспортных задач для нового мэра Минска как для бывшего Министра транспорта - дело чести

На совещании с активом Минска Александр Лукашенко говорил, что Минск стал городом для машин. И количество автомобилистов только увеличивается.

«В этих условиях особо беспокоит тема безопасности людей, особенно детей. Нужно возвращать город людям. Он должен быть удобным для перемещения прежде всего на общественном транспорте, электросамокатах, велосипедах», — говорил президент.

Значительно облегчит сложившуюся ситуацию введение в эксплуатацию станций третьей линии метро. Поэтому четыре первые станции должны быть сданы в первой половине 2020 года.

Президент говорил, что надо ориентироваться на электротранспорт: «Мы задыхаемся прежде всего от выбросов автомобилей, особенно в Минске. Многие люди стремятся жить в центре города, но экологическая обстановка там не лучшая».

В связи с этим перед мэром Минска Анатолием Сиваком поставлена задача решить вопросы более активного использования электробусы, которые пришлись людям по душе. Также нужно стимулировать минчан к выбору личного электротранспорта. Для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру.

Президент считает, что решение транспортных проблем столицы для Анатолия Сивака как для бывшего Министра транспорта должно быть делом чести.