Она менялась за год всего два раза.

Национальный банк по итогам заседания правления по денежно-кредитной политике принял решение не менять ставку рефинансирования. Аналогичный вывод руководство регулятора сделало по итогам третьего квартала.

Ставка рефинансирования сохранилась на уровне 10%. В этом году она менялась дважды. Национальный банк снизил ее с 11 до 10,5% в феврале, а потом еще на 0,5 п.п. в конце июня. Для сравнения в 2017-м ставка снижалась восемь раз. В итоге она опустилась с 18 до 11% годовых.

Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция не превысит 5,5%. Вместе с тем он видит, что внешняя конъюнктура остается неустойчивой. Извне постоянно усиливается инфляционное давление, связанное прежде всего со увеличением темпов роста цен в России. Недавно российский Центробанк поднял ключевую ставку.

Национальный банк отмечает, что восстановительный рост экономики замедляется. Экономическая активность приблизилась к равновесному уровню.

Нацбанк ожидает в начале 2019 года ускорение инфляции. По итогам следующего года он рассчитывает удержать ее в пределах 5%.

В следующий раз регулятор вернется к вопросу ставки 6 февраля.

Следующее заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 6 февраля 2019 года.