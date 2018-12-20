В Национальном банке Беларуси считают, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве Беларуси и России преждевременно.

«Ни на одной встрече с центробанками этот вопрос (единого эмиссионного центра в Союзном государстве — ИФ) не обсуждался. Никто его не поднимал, не поднимает и поднимать не будет», — заявил заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц, комментируя предложение российского премьера Дмитрия Медведева, высказанное на последнем заседании Союзного Совмина.

«Вопрос перехода к единой валюте и единому эмиссионному центру — это венец интеграции (с Россией — ИФ), к которой нам ещё идти и идти. Поэтому говорить о едином эмиссионном центре преждевременно, а идеи высказывать можно разные», — добавил С.Калечиц.

Как передаёт корреспондент «Интерфакс-Запад», вопрос агентства был адресован председателю правления Нацбанка Беларуси Павлу Каллауру, который в начале 2000-х годов был одним из идеологов и инициаторов введения российского рубля в Беларуси. Между тем, П.Каллаур делегировал ответ на вопрос своему заместителю С. Калечицу.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.

«Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года», — сказал Д.Медведев, выступая на Совмине Союзного государства 13 декабря в Бресте. В этом случае, отметил премьер РФ, можно проводить единую политику в области налогов, цено- и тарифообразования.