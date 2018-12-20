Согласно официальной информации, прямо в милицейской машине повесился житель деревни Славково Несвижского района 48-летний Сергей Абрамович.

Милиция говорит, что повесился на собственных шнурках, зацепив их за решетку.

Но кто в это верит?

Эксперты объясняют, что такое возможно – именно поэтому у задержанных всегда отбирают шнурки: просто в данном случае Абрамовича не успели довезти до ИВС.

Но и в это не все верят.

Есть свидетели-односельчане, которые рассказывают, что прежде, чем уехать в сопровождении милиционеров, Сергей Абрамович сообщил, что «на этот раз в ЛТП все равно не поедет». То есть будто бы и намекал на самоубийство.

И все равно самоубийство под вопросом.

То есть мы достоверно не знаем, что на самом деле произошло в Несвижском районе – убийство или самоубийство. Но по реакции соцсетей видим, что на вопрос «Могли ли милиционеры убить человека, а потом представить это как самоубийство?» очень многие белорусы отвечают: «Да».

Министр внутренних дел Игорь Шуневич, впрочем, пытается всех убедить в обратном. Буквально в октябре этого года он же заявил телеканалу ОНТ, что «людей, которые не доверяют милиции, все меньше». Каких-то конкретных цифр министр не приводил, так что не исключено, что это его личные ощущения. Но ощущения и факты – это не одно и то же.

Я приведу факты…

Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 21 декабря