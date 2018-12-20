Вице-премьер Игорь Ляшенко обещает приостановку роста цен на бензин на одну копейку до конца года, если нефть не подорожает. Об этом он заявил, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 20 декабря, сообщает корреспондент TUT.BY.

Вице-премьер заявил, что в условиях налогового маневра в России ухудшение экономики двух НПЗ составит 240 млн долларов, недоначисление налогов в бюджет составит 143 млн долларов, а налоговый маневр ведет к увеличению розничных цен на нефтепродукты на 5−7% в 2019 году.

— В России вводится отрицательный акциз для компенсации потерь НПЗ. В Беларуси таких возможностей нет. Даже в условиях отмены акцизов на нефтепродукты для компенсации потерь НПЗ потребуется увеличения цен на топливо. Это ведет к диспаритету оптовых и розничных цен в России и Беларуси, — заявил вице-премьер.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что важно учитывать котировки нефти. Данные расчеты приведены исходя из среднегодовой цены 60 долларов за баррель.

— Сейчас мировая цена нефти снизилась до 55−56 долларов за баррель. Если нефть не выстрелит до 70−80 долларов, то рост цен на бензин на 1 копейку до конца года прекратится, — сказал Ляшенко.

Напомним, в этом году цены на топливо изменялись 27 раз.