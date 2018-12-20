Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Минска прокомментировал обсуждение одной из фраз после прошедшего недавно совещания в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта, сообщает БЕЛТА.

«Как будто я про каких-то «телок» (говорил. — Прим. БЕЛТА), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», — заметил президент.

Александр Лукашенко пояснил, что говорил о мышлении некоторых современных спортсменов. «У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки». Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову, — сказал глава государства. — Это мышление наших спортсменов. Так работайте — идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами«.