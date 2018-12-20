Лукашенко: «Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются»

На совещании с активом Минска Александр Лукашенко обозначил, чем именно недоволен в работе горисполкома.

«Люди, как жаловались на плохое обслуживание коммунальных служб, так и жалуются. Ка вы бы жили, если бы каждый день с потолка текла вода. Уверен, что никто из вас так не живет», — говорил президент.

Новому мэру Минска Анатолию Сиваку придется решить множество вопросов. Среди основных – коммунальные, создание транспортной инфраструктуры, безбарьерной среды, строительство школ и детских садов, другие.

Критиковал президент и реализацию программы по развитию городов-спутников Минска.